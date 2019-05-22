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Ростовского замгубернатора с часами на миллионы рублей отправили в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш арестован. Об этом в среду, 22 мая, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.
По словам собеседника агентства, арест Сидаша вечером во вторник, 21 мая, санкционировал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
В тот же день сообщалось, что при обысках у Сидаша обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).
Сидаша задержали накануне по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-арена». Он проходит по делу бывшего министра строительства региона Николая Безуглова, который стал фигурантом уголовного дела и в мае 2018 года покинул свой пост. Он был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.
По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства крупный песок на более мелкий, добываемый в близлежащем карьере. В результате разница в закупке составила 223,5 миллиона рублей. Именно в эту сумму оценивается ущерб бюджету Ростовской области.
Сидаш с 2010-го по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность замглавы области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.
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Происшествия , Криминал , Сергей Сидаш , МВД , ФСИН , РИА Новости , Ростовская Область
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