Ростовского замгубернатора с часами на миллионы рублей отправили в СИЗО

По словам собеседника агентства, арест Сидаша вечером во вторник, 21 мая, санкционировал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

В тот же день сообщалось, что при обысках у Сидаша обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

Сидаша задержали накануне по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-арена». Он проходит по делу бывшего министра строительства региона Николая Безуглова, который стал фигурантом уголовного дела и в мае 2018 года покинул свой пост. Он был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.

По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства крупный песок на более мелкий, добываемый в близлежащем карьере. В результате разница в закупке составила 223,5 миллиона рублей. Именно в эту сумму оценивается ущерб бюджету Ростовской области.

Сидаш с 2010-го по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность замглавы области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.