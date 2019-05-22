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Мать, закормившую до смерти грудничка сухими сливками, приговорили к штрафу 

Ридус + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области суд приговорил к штрафу 29-летнюю женщину за «причинение смерти по неосторожности» своему грудному ребенку.
По данным следствия, жительница Таштагольского района игнорировала рекомендации врачей и вместо специальной детской смеси кормила сына в течение нескольких месяцев разведенными в воде сухими сливками.
В результате 4-месячного ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика из-за нехватки в организме питательных веществ развилась полиорганная недостаточность, что привело к отеку головного мозга, сообщается на сайте регионального СК РФ.
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