Мать, закормившую до смерти грудничка сухими сливками, приговорили к штрафу

Кемеровской области суд приговорил к штрафу 29-летнюю женщину за «причинение смерти по неосторожности» своему грудному ребенку.

По данным следствия, жительница Таштагольского района игнорировала рекомендации врачей и вместо специальной детской смеси кормила сына в течение нескольких месяцев разведенными в воде сухими сливками.

В результате 4-месячного ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика из-за нехватки в организме питательных веществ развилась полиорганная недостаточность, что привело к отеку головного мозга, сообщается на сайте регионального СК РФ.