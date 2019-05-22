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Крупную партию марихуаны спрятали в сало и едва не провезли в краснодарскую ИК 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Марихуану чуть было не провезли на территорию краснодарской колонии. Наркотики спрятали в банках с салом и попытались передать заключенному. Всего правоохранители нашли около 170 граммов запрещенного вещества.
Крупную партию марихуаны намеревались доставить в ИК-6 в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ее изъяли в ходе совместной операции сотрудников колонии, УФСИН и полиции.
пресс-служба МВД/ 360tv.ru 
Наркотики нашли в ходе досмотра продуктовой передачи благодаря полученной оперативной информации. Она предназначалась одному из осужденных, который отбывает наказание в колонии.
пресс-служба МВД/ 360tv.ru 
Марихуану расфасовали по четырем сверткам и замаскировали в прозрачных банках с салом. Проведенная экспертиза доказала, что изъятое вещество серо-зеленого цвета является каннабисом. Его общий вес составил 167 граммов.
Доставлявшему в ИК-6 наркотики грозит тюремный срок по статье 228 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , МВД , ФСИН , Телеканал "360° Подмосковье" , Краснодарский Край
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