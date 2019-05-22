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В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
По данным ТАСС, в Большом театре Счётная палата выявила отдельные нарушения в закупках, а также выплату зарплаты за счёт субсидий. Помимо этого, существующий механизм распространения билетов создаёт риски попадания их к спекулянтам.
В Эрмитаже отмечено низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — всего 39,5 процента. По мнению контролёров, из-за этого музей в прошлом году не смог завершить четвёртый этап строительства фондохранилища.
Госфильмофонд, по данным Счётной палаты, неправильно рассчитал объём финансового обеспечения на выполнения госзадания, что привело к завышению бюджетных ассигнований почти на 15 миллионов рублей.
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Происшествия , Эрмитаж , Счетная палата
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