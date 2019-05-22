Финансовые нарушения выявлены в Большом театре

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.

Представители палаты рассказали о нецелевом расходовании денег из федерального бюджета при достоверной отчетности, а также о найденных нарушениях в закупках для Большого театра и о выплате зарплаты за счет субсидий. Отдельно отмечено, что механизм распространения билетов создает благоприятные условия для перекупщиков.

Помимо этого, в Эрмитаже отмечено низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — 39,5%. Контролеры считают. что именно поэтому Эрмитаж не смог вовремя завершить четвертый этап строительства фондохранилища.

В Госфильмофонде также нашлись нарушения. Организация неправильно рассчитала объем финансового обеспечения на выполнения госзадания, и бюджетные ассигнования были завышены почти на 15 млн руб.

Ранее Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.