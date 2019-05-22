В МВД назвали главные причины пропажи людей без вести

Основными причинами пропажи людей без вести могут служить асоциальный образ жизни, возраст и состояние здоровья, явное пренебрежение условиями безопасности жизни и/или равнодушное отношение окружающих людей. Кроме того, люди могут пропадать без вести в связи с криминальными обстоятельствами. Об этом News.ru рассказали в МВД России

В ведомстве добавили, что, по данным на 2017 год, на территории России разыскивались чуть больше 83 тысяч пропавших без вести человек. Вместе с тем, к 2018 году эти данные сократилось на 7,7 тысячи.

Ранее News.ru сообщал о том, что МВД протестирует компактные камеры для распознавания лиц. Камера способна выделять лица людей на расстоянии 3,5–4,5 м, отправлять снимки на сервер с базой данных и отображать найденную информацию на задней стороне устройства. Для передачи данных камера использует Wi-Fi или SIM-карту с подключенным Интернетом.