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СК возбудил дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы и сотрудников Управления Росреестра по Республике Дагестан, подозреваемых в создании и участии в преступном сообществе, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова, специалистов и экспертов указанного управления Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Дагестан Абдулы Умаханова, бывшего заместителя главы администрации города Махачкала Германа Рагимханова и гражданина Ислама Исмаилова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения)", — говорится в сообщении.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Росреестр , Республика Дагестан
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