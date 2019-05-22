Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга

Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по городу на Неве и Ленобласти.

Как отмечается, очевидцы обратились в экстренные службы. По их словам, они нашли мальчика семи месяцев без присмотра в одном из петербургских домов.

Полицейские прибыли по месту адреса, где нашли младенца. Его передали врачам.

Уточняется, что на настоящий момент ведутся поиски родителей, личность которых установлена. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы.