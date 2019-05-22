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Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным Генпрокуратуры России, чиновница способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капремонта в подведомственных учреждениях в рамках программы «Доступная среда».
Как передаёт РИА Новости, в ведомстве уточнили, что директор фирмы в период с июля 2016 года по март 2017-го оплатил и поставил в квартиру Вартанян мебель на сумму 480 тысяч рублей, а также передал ей 50 тысяч рублей наличными.
Суд назначил Вартанян наказание в виде семи лет лишения свободы колонии общего режима и штрафа в размере 1,6 млн рублей. Ей также запрещено на три года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
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