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Мужчину задержали за угрозы взорвать бомбу в столичном кафе 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ТиНАО мужчина угрожал взорвать бомбу в кафе, злоумышленника задержали. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из кафе на ул. Бориса Пастернака неизвестный мужчина сообщил, что у него в сумке имеется большое количество взрывчатого вещества, которое он намерен привести в действие. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Московской области», — сказали в ведомстве.
При личном досмотре и осмотре места происшествия полицейские взрывчатых веществ не нашли. Информация об угрозе взрыва не нашла подтверждения.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. С фигуранта взяли обязательство о явке.
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