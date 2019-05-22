Мужчину задержали за угрозы взорвать бомбу в столичном кафе

В ТиНАО мужчина угрожал взорвать бомбу в кафе, злоумышленника задержали. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из кафе на ул. Бориса Пастернака неизвестный мужчина сообщил, что у него в сумке имеется большое количество взрывчатого вещества, которое он намерен привести в действие. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Московской области», — сказали в ведомстве.

При личном досмотре и осмотре места происшествия полицейские взрывчатых веществ не нашли. Информация об угрозе взрыва не нашла подтверждения.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. С фигуранта взяли обязательство о явке.