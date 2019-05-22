Охранники магазина в ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре заперли двери и не выпускали людей

После скандала они всё же открыли проход, рассказала на судебном заседании одна из выживших.

«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу. Мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины начали ругаться, что побьют охранников, они двери открыли», — сообщила девушка-подросток, признанная потерпевшей.

По её словам, которые приводит РИА Новости, охрана мешала эвакуироваться, «направляя то туда, то сюда». Мать девушки подтвердила в суде её слова. По мнению женщины, виной всему стала паника, охватившая посетителей и персонал торгового центра. «Табличек, куда идти, не было, не было плана эвакуации тоже. Мы вышли сами, потому что знали, куда надо идти», — рассказала она.

Рассмотрение дела по существу началось 16 мая. Заводскому районному суду Кемерова предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая подсудимых.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.