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В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажиров 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Twitter © metrooperativno
Представители пресс-службы Московского метрополитена в беседе с Интерфаксом рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.
«В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе также добавили, что особенности неисправности не позволили вывезти оставшиеся три состава на станцию.
В связи с этим, к ним прибыл другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошёвская».
В противном случае пассажирам пришлось бы идти пешком по путям, что небезопасно без специальной подготовки.
Ранее сообщалось, что движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено.
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Происшествия , Интерфакс , Москва
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