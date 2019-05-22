В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажиров

Представители пресс-службы Московского метрополитена в беседе с Интерфаксом рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.

«В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что особенности неисправности не позволили вывезти оставшиеся три состава на станцию.

В связи с этим, к ним прибыл другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошёвская».

В противном случае пассажирам пришлось бы идти пешком по путям, что небезопасно без специальной подготовки.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено.