Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки двигателя

Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает ТАСС.

Авиалайнер выполнял рейс Нур-Султан — Москва

Уточняется, что при наборе высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя N1.

"Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых", — говорится в сообщении.

Тем не менее, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета.

В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности.