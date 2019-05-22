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Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки двигателя 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает ТАСС.
Авиалайнер выполнял рейс Нур-Султан — Москва.
Уточняется, что при наборе высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя N1.
"Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых", — говорится в сообщении.
Тем не менее, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета.
В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности.
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