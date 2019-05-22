Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: выяснение причин инцидента на Солнцевской линии метро займет неделю 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Накануне вечером три поезда застряли в тоннеле, для эвакуации пассажиров понадобилось почти 3,5 часа.
Выяснение причин инцидента, приведшего к эвакуации из тоннеля московского метро около тысячи пассажиров, займет, примерно, неделю. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе метро в среду. Движение поездов на участке Солнцевской линии столичного метро, прерванное около 18:45 вторника из-за застрявшего в тоннеле поезда между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская», полностью восстановлено в ночь на среду, заявили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, «рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда».
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил ранее журналистам, что из трех застрявших в тоннеле поездов были эвакуированы 1041 пассажир через вспомогательный подвижной состав. Для вывоза всех пассажиров из тоннелей потребовалось 3 часа 20 минут, отметил заммэра.
«Всех пассажиров вывозили, никто пешком не шел по тоннелю. Никаких пожаров, дыма не было», — подчеркнул он.
Как сообщалось, около 18:45 вторника три состава застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».
Из-за этого не было движения поездов между «Савёловская» и «Парк Победы». Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов.
Позже движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям было частично восстановлено, не было движения на перегонах «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр».
BFM.RU: последние новости
Готовившие теракт боевики блокированы в частном доме в Кольчугине Около 15 человек эвакуировали из ближайших к месту КТО в Кольчугине домов ЧП в метро: на Солнцевской линии застряли три поезда с людьми
Комментарии3
Происшествия , Максим Ликсутов , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»457
Боевики ликвидированы под Владимиром67
Заблокированные под Владимиром боевики открыли огонь92
В России ответили Зеленскому на идею референдума104
Уральский журналист едет в Москву «дать леща» Соловьеву17
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение