СМИ: выяснение причин инцидента на Солнцевской линии метро займет неделю

Накануне вечером три поезда застряли в тоннеле, для эвакуации пассажиров понадобилось почти 3,5 часа.

Выяснение причин инцидента, приведшего к эвакуации из тоннеля московского метро около тысячи пассажиров, займет, примерно, неделю. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе метро в среду. Движение поездов на участке Солнцевской линии столичного метро, прерванное около 18:45 вторника из-за застрявшего в тоннеле поезда между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская», полностью восстановлено в ночь на среду, заявили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, «рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил ранее журналистам, что из трех застрявших в тоннеле поездов были эвакуированы 1041 пассажир через вспомогательный подвижной состав. Для вывоза всех пассажиров из тоннелей потребовалось 3 часа 20 минут, отметил заммэра.

«Всех пассажиров вывозили, никто пешком не шел по тоннелю. Никаких пожаров, дыма не было», — подчеркнул он.

Как сообщалось, около 18:45 вторника три состава застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

Из-за этого не было движения поездов между «Савёловская» и «Парк Победы». Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов.

Позже движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям было частично восстановлено, не было движения на перегонах «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр».