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Мужчина украл деньги у дочери и спустил на эротический массаж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Washington County Sheriff's Office
Житель американского штата Орегон украл у дочери-подростка деньги и потратил их на эротический массаж. Об этом сообщает местный новостной портал OregonLive.
Брайан Дэвид Кутюр (Brian David Couture) похитил у дочери-скаута 700 долларов (около 45 тысяч рублей), которые та заработала на продаже печенья, и воспользовался ими при оплате интимных услуг. Чтобы снять с себя подозрения, американец инсценировал кражу со взломом дома.
Кутюр придумал легенду, согласно которой преступник проник в здание и напал на него. По словам прокуроров, прибывшие на место полицейские зафиксировали пропажу денег. Также они нашли испорченный рабочий ноутбук мужчины и следы крови. По всей видимости, он ранил себя для правдоподобности, утверждает заместитель окружного прокурора Томас Белесиу (Thomas Belesiu).
Следователи обнаружили несоответствия в его истории и начали расследование. В результате Кутюр сам признался в содеянном, когда не смог разумно объяснить произошедшее.
Слушание по делу прошло в понедельник, 20 мая. По решению суда Кутюр получил полтора года условно и 80 часов общественных работ. Американец вынужден возместить нанесенный ущерб и выплатить штраф в 100 долларов (6,5 тысячи рублей).
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