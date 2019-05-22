Движение поездов в московском метро частично восстановлено

Составы Большой кольцевой линии столичной подземки открыли движение от станции «Шелепиха» до ЦСКА и от ЦСКА до «Савёловской» по одному пути.

Интервалы в настоящий момент увеличены, поезда следуют челночно, говорится в Twitter московского метро. Однако до сих пор закрытыми остаются участки от «Шелепихи» до «Делового центра» и до «Парка Победы».

Ранее News.ru писал, что причиной сбоя в работе Солнцевской и Большой кольцевой линий столичной подземки стала поломка контактного рельса. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.