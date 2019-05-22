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Движение поездов в московском метро частично восстановлено 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Составы Большой кольцевой линии столичной подземки открыли движение от станции «Шелепиха» до ЦСКА и от ЦСКА до «Савёловской» по одному пути.
Интервалы в настоящий момент увеличены, поезда следуют челночно, говорится в Twitter московского метро. Однако до сих пор закрытыми остаются участки от «Шелепихи» до «Делового центра» и до «Парка Победы».
Ранее News.ru писал, что причиной сбоя в работе Солнцевской и Большой кольцевой линий столичной подземки стала поломка контактного рельса. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.
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