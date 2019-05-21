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Пассажиры рассказали, как провели несколько часов в тоннеле метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры застрявших поездов Московского метрополитена вечером во вторник, 21 мая, рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, как они провели несколько часов в тоннеле столичной подземки.
— Стояли три часа. Чувствуем себя хорошо. Люди сидели на полу, смеялись и подбадривали друг друга. Прошли через три поезда, — рассказала пассажирка поезда Злата Лебедева.
Другая пассажирка, Евгения Жирнова, ехала в поезде вместе с дочкой Иларией.
— Дочка плакала. Пассажиры делились водой, подбадривали. Было очень жарко, — сказала она.
К настоящему времени все пассажиры трех поездов, остановившихся в тоннеле, вывезены на станцию. Паники среди пассажиров нет.
Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии. Рядом с вестибюлями станций Хорошевская и Полежаевская много специальной техники.
Напомним, вечером во вторник, 21 мая, на Большой кольцевой линии московского метро остановились три поезда.
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