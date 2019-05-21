Неизвестные «заминировали» ТЦ и станцию метро в Москве

Сотрудники экстренных служб Москвы выехали для проверки торгового центра «Глобус», расположенного на 22 км Новорижского шоссе. Как стало известно News.ru, неизвестные злоумышленники сообщили о взрывном устройстве в здании.

По предварительным данным, ТЦ был эвакуирован. Одновременно с этим поступила информация об угрозе взрыва на станции метро «Киевская». В подземке также проводится проверка.

Информация уточняется.