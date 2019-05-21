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Неизвестные «заминировали» ТЦ и станцию метро в Москве 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники экстренных служб Москвы выехали для проверки торгового центра «Глобус», расположенного на 22 км Новорижского шоссе. Как стало известно News.ru, неизвестные злоумышленники сообщили о взрывном устройстве в здании.
По предварительным данным, ТЦ был эвакуирован. Одновременно с этим поступила информация об угрозе взрыва на станции метро «Киевская». В подземке также проводится проверка.
Информация уточняется.
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники сообщили в правоохранительные органы о «минировании» ещё одного дома и школы на западе Москвы. Объекты проверяют кинологи с собаками.
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