Сотрудники экстренных служб Москвы выехали для проверки торгового центра «Глобус», расположенного на 22 км Новорижского шоссе. Как стало известно News.ru, неизвестные злоумышленники сообщили о взрывном устройстве в здании.
По предварительным данным, ТЦ был эвакуирован. Одновременно с этим поступила информация об угрозе взрыва на станции метро «Киевская». В подземке также проводится проверка.
Информация уточняется.
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники сообщили в правоохранительные органы о «минировании» ещё одного дома и школы на западе Москвы. Объекты проверяют кинологи с собаками.