Тысяча пассажиров в вагонах: Крупный сбой в столичном метро

Пассажиры поездов, застрявших на перегонах московского метро, ждали эвакуации более 2,5 часов.

По информации «Интерфакса», сбой на Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел в 18.25 мск. Сообщалось, что в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застрял поезд.

Позже появилась информация, что сбой произошел на Большой кольцевой линии на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Савеловская».

Пресс-служба московской подземки сообщила в твиттере, что в тоннеле находятся три поезда. В них находятся более тысячи тысяч пассажиров.

«Сейчас в тоннеле 3 поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее», — говорится в сообщении.

В 20.40 пассажиров первого поезда перевели во вспомогательный состав и вывезли на станции «Хорошевская».

В 21.15 появилась информация об успешной высадке на станцию пассажиров второго состава.

В 21.50 закончилась высадка пассажиров третьего поезда.

Причиной ЧП назвали потерю напряжения в контактном рельсе.

На время ЧП движение поездов между станциями «Раменки» и «Хорошевская» Калининско-Солнцевской линии было временно приостановлено, в обратную сторону составы ходили с увеличенным интервалом.

На Большой кольцевой линии поезда не ходили от станции «Парк Победы» до «Савеловской».

На вход для пассажиров были закрыты три станции Большой кольцевой линии: «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская».

Согласно сообщениям метрополитена, никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.