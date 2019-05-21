Сбой в тоннеле московского метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.
Об этом сообщает московский департамент транспорта в Twitter.
Пассажирам поездов ничего не угрожает. Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метрополитена, пассажиров из двух поездов уже вывели на станцию, в тоннеле остается еще один состав.
Ремонтные службы работают над устранением неисправности.
Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».
В остановившихся составах находились более тысячи людей. Движения поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской» было приостановлено.