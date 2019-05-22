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Причиной возвращения самолета Air Astana в Нур‐Султан стали проблемы с двигателем 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рейс Нур-Султан — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за возникших проблем с двигателем. Сигнал о неисправности поступил во время набора высоты. Самолет успешно приземлился. На его борту находились более 130 человек.
На дисплее сигнализации, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского авиаперевозчика, появились сообщения о повышенной вибрации. Кроме того, повысилась температура выходящих газов первого двигателя.
«Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых», — рассказали в Air Astana.
Рейс КС 873 вернулся в аэропорт в 21:56 21 мая. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров, в том числе и тех, кто ожидал самолет в Шереметьево, предоставили питание и проживание. Они вылетели из Нур-Султана в Москву в 08:05 среды на Boeing 767 регулярным рейсом.
Всего на борту совершившего экстренную посадку самолета находились 133 человека, в том числе 125 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших среди них нет.
Технический персонал авиакомпании, добавила «Газета.ru», работает над поиском неисправности.
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Происшествия , Boeing , Аэропорт Шереметьево , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва
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