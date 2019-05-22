«Почему не вывели по путям?»: в метро Москвы объяснили долгую эвакуацию

В пресс-службе московского метро заявили, что эвакуировать пассажиров по тоннелю во время инцидента, произошедшего 21 мая, было небезопасно, поэтому был выбран способ с пересадкой в поезда. Сообщение опубликовано на сайте подземки.

Вечером 21 мая в перегоне московского метро остановились три состава. Около тысячи пассажиров провели под землей более двух часов.

В пресс-службе подземки пояснили, что в момент инцидента в тоннеле находились пять составов. Два из них отправили на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое, так как людям не нужно покидать поезд. Вывезти пассажиров трех оставшихся поездов таким же способом не удалось из-за «особенности неисправности и рельефа перегона».

В итоге было решено подогнать к остановившемуся составу другой поезд, который забирал людей и довозил их до станции «Хорошевская». Так удалось избежать прохода пассажиров по тоннелю.

«Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров», — заверили в подземке.

Вариант с ведением людей по тоннелю в метро назвали небезопасным. До ближайшей станции пришлось бы идти больше километра по путям, а без специальной подготовки это опасно.

В метрополитене отметили, что старались облегчить пребывание пассажиров во вставших поездах, включив на полную мощность вентиляцию в тоннеле. После эвакуации пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Также людям предлагали воду и открыли для них служебные туалеты.

Причиной сбоя в метрополитене назвали потерю напряжения в контактном рельсе. Из-за инцидента на время приостановили движение поездов от станции «Парк Победы» до «Савеловской» Солнцевской и Большой кольцевой линий.