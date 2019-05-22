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Пассажирам застрявших в метро Москвы поездов не потребовалась помощь врачей 

ТАСС + ещё 6 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Медицинская и психологическая помощь пассажирам застрявшим в трех поездах Московского метрополитена из-за крупного сбоя на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По данным департамента здравоохранения, ситуационных обращений не поступало. Психологическая помощь также не потребовалась", — сказали в главке.
Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Из трех застрявших на участке составов эвакуировали в общей сложности 1041 человека.
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