Мошенники ограбили актера Владимира Симонова почти на полмиллиона

Мошенники обманули российского актера Владимира Симонова и сняли с его банковской карты более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным стражей порядка, злоумышленник позвонил актеру с неизвестного номера и представился сотрудником банка. По его словам, с карты Симонова пытались украсть денежные средства. Чтобы «отменить» операцию мошенник попросил актера назвать четырехзначный код, который пришел ему на телефон. После того, как артист продиктовал пароль, с его карты сняли более 400 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.