Названы две основные версии ЧП в московском метро

В столичном метрополитене назвали две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда, выяснение точной причины займет неделю.

Вечером вторника на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали, на линию были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".

Позднее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что работы по устранению неисправности на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичного метро завершены, движение восстановлено.