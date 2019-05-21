В Новом Уренгое Як-40 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-40 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя ( ЯНАО ) в Уфу , был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.

Представитель ведомства уточнил, что во вторник в 19.10 (17.10 мск) от руководителя полетов аэропорта Нового Уренгоя поступила информация о том, что при взлете самолета Як-40 авиакомпании "КрасАвиа", который совершал рейс из ямальского города в Уфу, "не убрались шасси".

"На борту находилось всего 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздушном пространстве и произвести посадку в аэропорту города Новый Уренгой ориентировочно в 20 часов местного времени", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что борт совершил штатную посадку, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.