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Производителя «Вятского кваса» заподозрили в выводе денег в оффшор 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
У производителя "Вятского кваса", ставшего широко известным после пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году, идут обыски, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
МВД проводит обыски на кировском пивном заводе "Вятич". Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконных операциях с офшорами.
Как рассказал председатель совета директоров и основной владелец АО "Вятич" Николай Курагин, обыски начались 16 апреля и продолжаются в мае.
Следственные действия касаются перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании. Сам Курагин объясняет ситуацию рейдерством.
Сотрудники ФСБ также проводили проверку на предприятии по "факту незаконных валютных операций" по переводу денег за рубеж.
"Вятский квас" получил широкую известность после вопроса на пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году. Представитель компании поднял вопрос о проблеме отечественной продукции, которая слабо представлена на полках крупных магазинов.
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Комментарии
Происшествия , Григорий Березкин , Владимир Путин , ФСБ , МВД
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