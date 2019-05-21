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Топливо вытекало из бака: Рейс SSJ с пассажирами на борту отменили 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Ижевска вылет самолета Sukhoi Superjet 100 отменили из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Сообщается, что самолет сняли с рейса уже на взлетной полосе из-за вытекающего из бака топлива.
На борту SSJ 100 находились 56 пассажиров, самолет должен был лететь в Москву. Во время выруливания на взлетную полосу сотрудники аэропорта заметили керосин.
К воздушному судну направили техников, которые после обследования отправили его на ремонт.
Пассажиров распределили по другим рейсам.
Происшествия , Ижевск
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