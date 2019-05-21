Топливо вытекало из бака: Рейс SSJ с пассажирами на борту отменили

В аэропорту Ижевска вылет самолета Sukhoi Superjet 100 отменили из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Сообщается, что самолет сняли с рейса уже на взлетной полосе из-за вытекающего из бака топлива.

На борту SSJ 100 находились 56 пассажиров, самолет должен был лететь в Москву. Во время выруливания на взлетную полосу сотрудники аэропорта заметили керосин.

К воздушному судну направили техников, которые после обследования отправили его на ремонт.

Пассажиров распределили по другим рейсам.