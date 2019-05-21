При обыске у ростовского замгубернатора нашли часы на 7,5 миллиона рублей

При обысках у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей). Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта Дмитрия Крылова, у Сидаша нашли часы Blancpain Fifty Fathoms Flyback Chronograph Mens Watch стоимостью около 30 тысяч долларов, Eterna Vaughan Big Date (около 20 тысяч долларов), Breguet Archive Classique 5920 (16 тысяч долларов) и Vacheron Constantin (около 20 тысяч долларов).

Кроме того, в ходе обысков в квартире чиновника и на его рабочем месте были обнаружены крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и различные дорогостоящие аксессуары. У Сидаша также нашли картины, на которых он изображен в смокинге и военных кителях с орденами и медалями.

Ранее 21 мая сообщалось, что Сидаша задержали по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-арена». Он проходит по делу бывшего министра строительства региона Николая Безуглова, который стал фигурантом уголовного дела и в мае 2018 года покинул свой пост. Он был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.

По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства крупный песок на более мелкий, добываемый в близлежащем карьере. В результате разница в закупке составила 223,5 миллиона рублей. Именно в эту сумму оценивается ущерб бюджету Ростовской области.

Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность замглавы области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.