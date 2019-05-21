Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил Филиппа Дельпаля под стражей 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Мера пресечения Дельпалю оставлена без изменений, — сказал пресс-секретарь суда.
10 апреля суд продлил содержание под стражей фигурантам дела Baring Vostok — партнёрам фонда Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и главе Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максиму Владимирову — до 14 июля.
Ещё двое фигурантов этого дела — основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев — переведены под домашний арест также до 14 июля. Кордичев полностью признал вину.
Уголовное дело против Майкла Калви и остальных фигурантов было возбуждено в феврале. Следствие считает, что они участвовали в схеме похищения 2,5 млрд рубей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч. рублей.
Ранее News.ru писал о том, что суд обязал Baring Vostok продать Аветисяну почти 10% акций.
News.ru: последние новости
На двух линиях метро в Москве парализовано движение Посетители магазина на западе Москвы эвакуированы Самолёт Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси
Комментарии
Происшествия , Криминал , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ27
Два часа под землей: Три состава застряли в подземке
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум63
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию465
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду70
Видео
03:31
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение