Суд оставил Филиппа Дельпаля под стражей

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля . Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения Дельпалю оставлена без изменений, — сказал пресс-секретарь суда.

10 апреля суд продлил содержание под стражей фигурантам дела Baring Vostok — партнёрам фонда Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну , директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и главе Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максиму Владимирову — до 14 июля.

Ещё двое фигурантов этого дела — основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев — переведены под домашний арест также до 14 июля. Кордичев полностью признал вину.

Уголовное дело против Майкла Калви и остальных фигурантов было возбуждено в феврале. Следствие считает, что они участвовали в схеме похищения 2,5 млрд рубей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч. рублей.

Ранее News.ru писал о том, что суд обязал Baring Vostok продать Аветисяну почти 10% акций.