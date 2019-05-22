Сестры Хачатурян отказались от наследства отца

Отказ от наследства убитого отца подчеркивает отсутствие корыстных побуждений для убийства у сестер Хачатурян. Такое заявление сделал 22 мая адвокат младшей из обвиняемых Ярослав Пакулин, сообщил «Интерфакс».

«Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные блага или финансовые источники», — сказал Пакулин.

Защитник отметил, что ни одна из девушек не хочет иметь что-либо общее с прошлой жизнью собственного отца.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве задержали дочерей потерпевшего. Им предъявлено обвинение. Девушки находились под стражей до 27 сентября 2018 года.