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Сестры Хачатурян отказались от наследства отца 

360tv.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Отказ от наследства убитого отца подчеркивает отсутствие корыстных побуждений для убийства у сестер Хачатурян. Такое заявление сделал 22 мая адвокат младшей из обвиняемых Ярослав Пакулин, сообщил «Интерфакс».
«Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные блага или финансовые источники», — сказал Пакулин.
Защитник отметил, что ни одна из девушек не хочет иметь что-либо общее с прошлой жизнью собственного отца.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве задержали дочерей потерпевшего. Им предъявлено обвинение. Девушки находились под стражей до 27 сентября 2018 года.
Суд по ходатайству Следственного комитета России перевел сестер из следственного изолятора под домашний арест. Им запрещается покидать квартиры с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, кроме телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе между собой. Отдельно указан и запрет на общение с прессой.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Интерфакс
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