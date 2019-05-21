Применял сексуальное насилие: стали известны результаты экспертизы отца сестер Хачатурян

Михаил Хачатурян регулярно применял физическое и сексуальное насилие в отношении дочерей, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на результаты экспертиз, оказавшиеся в распоряжении издания.

Следствие выяснило, что накануне дня убийства Михаил Хачатурян вернулся из психоневрологической больницы.

В посмертной судебной комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизе Центра имени Сербского говорится, что Хачатуряну были свойственны выраженный эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм, манипулирование другими людьми, искажение информации в собственных целях, демонстрирование высокого статуса либо путем угроз и запугивания, либо путем оказания им особых услуг и бравирования мнимой принадлежностью к властным кругам.

Там же сообщается, что в последние годы на фоне личностной и сомато-неврологической патологии Хачатурян по отношению в дочерям и сожительнице применял оскорбления, унижения, грубую физическую агрессию (также с использованием различных видов оружия), подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.

Экспертизы, проведенные дочерям Хачатуряна, подтверждают, что две старшие девочки подвергал их сексуальному насилию: заставлял раздеваться перед ним, мастурбировать ему. Одной из девочек он пообещал, что она, когда вырастет, заменит ему жену и родит ребенка.

Также экспертизы подтвердили и физическое насилие в отношении девочек. Михаил зачастую брызгал им в глаза из перцового баллончика, приставлял нож к горлу.

Как выяснило следствие, старшая дочь Хачатуряна Кристина не участвовала в нападении и вошла в комнату, когда услышала звуки борьбы.

После совершения убийства младшая дочь Мария нанесла сестрам несколько ранений ножом, чтобы создать видимость самообороны. Позже девушки признались, что раны были инсценировкой.

Адвокаты сестер Хачатурян уверены, что статью «Убийство» можно переквалифицировать на «Превышение самообороны», а возможно и вовсе освободить девушек от наказания.

«В конечном итоге все экспертизы свидетельствуют против него больше, чем против девочек. Он растил дочерей для того, чтобы пользоваться ими. Многое свидетельствует о его патологической склонности к сексу с несовершеннолетними. Будь он жив, он бы однозначно оказался на скамье подсудимых. Правда, экспертиза, скорее всего, признала бы его невменяемым», — подтверждает доводы защиты судмедэксперт Эдуард Туманов.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.