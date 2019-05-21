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Версия об отравлении главы оппозиции Абхазии опровергнута 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия в ходе совещания в Сухуме рассказал об официальном заключении врачей по госпитализации лидера оппозиции Аслана Бжании в Москве.
«К нам поступило официальное врачебное заключение врачей… Оно исключает факт отравления», — сказал Кварчия, передает ТАСС.
Оппозиция в Абхазии требует перенести с 21 июля на осень выборы главы государства, так как основной кандидат на пост президента от оппозиционного блока Аслан Бжания был госпитализирован в Москве. По мнению представителей оппозиции и членов семьи, Бжания мог быть отравлен. Генпрокуратура начала проверку этой информации.
20 мая оппозиция в Абхазии объявила бессрочную «акцию неповиновения» у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента.
При этом президент республики Рауль Хаджимба заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Рауль Хаджимба , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Абхазия , Москва
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