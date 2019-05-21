Родители забыли младенца в такси по пути из роддома

В городе Гамбург, Германия , родителям вернули младенца, забытого в такси. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Семейная пара возвращалась из роддома вместе со своим старшим ребенком и новорожденным. Когда таксист остановил машину возле их дома, они заплатили, попрощались с водителем и вышли. Спустя пару минут родители обнаружили, что забыли новорожденного в машине. Отец попытался догнать такси, но не успел.

Водитель не заметил оставленного на заднем сиденье младенца и продолжал принимать заказы, пока ребенок спал. Как уточнили полицейские, мужчина случайно оставил его одного в машине во время обеденного перерыва. Младенца в салоне обнаружили пассажиры.

Водитель сразу же вызвал полицию. Ребенка доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям.

В марте сообщалось, что лайнер авиакомпании Saudia вернулся в аэропорт вылета из-за того, что одна из пассажирок забыла там своего ребенка. Никаких подробностей о том, удалось ли женщине забрать его из терминала, авиакомпания не предоставила.