Пилота ищут: вертолет почти приземлился на ленинградский пляж

Под Петербургом вертолет едва не приземлился на песчаный пляж с отдыхающими.

Как сообщает телеграм-канал 112, инцидент произошел в поселке Ильичево. Вертолет резко снизил высоту и буквально опустился на отдыхающих на пляже людей.

Некоторое время машина находилась в метре от земли, после чего набрала скорость и улетела.

В результате инцидента пострадала 9-летняя девочка. От испуга она побежала, споткнулась и упала с песчаной насыпи: у девочки разбиты губа и нос и вывихнута рука.

Мать девочки обратилась с заявлением в полицию, ведется поиск пилота.