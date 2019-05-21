Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилота ищут: вертолет почти приземлился на ленинградский пляж 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Под Петербургом вертолет едва не приземлился на песчаный пляж с отдыхающими.
Как сообщает телеграм-канал 112, инцидент произошел в поселке Ильичево. Вертолет резко снизил высоту и буквально опустился на отдыхающих на пляже людей.
Некоторое время машина находилась в метре от земли, после чего набрала скорость и улетела.
В результате инцидента пострадала 9-летняя девочка. От испуга она побежала, споткнулась и упала с песчаной насыпи: у девочки разбиты губа и нос и вывихнута рука.
Мать девочки обратилась с заявлением в полицию, ведется поиск пилота.
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «удар» по военным объектам РФ15
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»115
Держал в секс-рабстве? Что случилось с сестрами-убийцами15
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии42
Названы причины бойни в керченском колледже72
Видео
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии
Оружие
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
Непозволительная ошибка. Крым уличил Украину в обмане
Политика
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии
Политика Прибалтика
Алена Апина осталась без работы
Шоу-бизнес
«Уберите руки!» Ляшко сцепился с охраной Зеленского
Украина В мире
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение