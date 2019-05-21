Названы причины бойни в керченском колледже

Установлены причины бойни в керченском колледже

«Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей», — сказал Патрушев.

После происшествия были сделаны выводы, однако проблема остается актуальной, добавил он и привел в пример недавний инцидент в казанской школе, где школьник попытался захватить одноклассников в заложники.

«Прошу это учесть в своей работе», — обратился Патрушев к участникам совещания.

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании колледжа. Он убил 20 человек и покончил с собой. Еще несколько десятков людей пострадали.