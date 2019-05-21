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СМИ: забравшийся на Эйфелеву башню оказался выходцем из России 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA-EFE/YOAN VALAT
Мужчина, забравшийся в понедельник на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом во вторник сообщила радиостанция Europe 1.
По ее сведениям, мужчина находится в статусе просителя убежища во Франции. Он сначала изъяснялся на английском языке, однако затем перешел на русский.
Ранее сообщалось, мужчине удалось преодолеть все ограждения на парапетах башни и залезть без какого-либо альпинистского оборудования на высоту 300 м. После нескольких часов переговоров спасателям удалось убедить его покинуть башню и сдаться полиции.
В последний раз башня полностью закрывалась для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого человека не делать этого. Он был успешно снят с конструкций, что представляло немалую опасность для самих спасателей. В 1996 году на вершину башни вскарабкался французский "человек-паук" Ален Робер.
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Происшествия , радио Europe1 , Франция
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