Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Здание бизнес-центра Кутузов Тауэр загорелось в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 2 16 минут назад
Фото: Фотография из Telegram пользователя Vadim
В Москве произошло возгорание в бизнес-центре «Кутузов Тауэр» по адресу: улица Ивана Франко, дом № 8. По предварительным данным, задымление произошло на одном из верхних этажей. Соответствующие фотографии появляются в Сети.
Позднее «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, что прибывшие на место пожарные не обнаружили очага возгорания по внешним признакам, но организовали проверку и проводят разведку помещений. Уточняется, что находившиеся в здании люди самостоятельно покинули бизнес-центр.
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Полиция задержала замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ «Сухой Суперджет-100» рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет Тело обнаружили в пруду на территории музея-заповедника «Коломенское»
Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ235
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского214
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма199
Известного телеведущего избили в Москве4
«Затолкала в рот носки». Подростка избили за прогул школы
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение