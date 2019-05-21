В Москве произошло возгорание в бизнес-центре «Кутузов Тауэр» по адресу: улица Ивана Франко, дом № 8. По предварительным данным, задымление произошло на одном из верхних этажей. Соответствующие фотографии появляются в Сети.
Позднее «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, что прибывшие на место пожарные не обнаружили очага возгорания по внешним признакам, но организовали проверку и проводят разведку помещений. Уточняется, что находившиеся в здании люди самостоятельно покинули бизнес-центр.