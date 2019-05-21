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Севшему за взятку от главного киллера России подполковнику МВД отменили приговор 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Президиум Мосгорсуда отменил приговор в отношении бывшего сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД России Вадима Шавлохова, осужденного за взятку от главаря организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева. Об этом во вторник, 21 мая, адвокат осужденного Андрей Мишонов сообщил ТАСС.
По словам Мишонова, дело Шавлохова предадут на новое рассмотрение. В настоящее время осужденный отбывает наказание и вскоре будет этапирован из колонии в Москву.
1 ноября 2017 года подполковника Шавлохова приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он обвинялся в том, что в 2013 году, будучи оперуполномоченным по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его преступную группу.
ОПГ Аслана Гагиева по кличке Джако, которого СМИ называют главным киллером России, была образована в начале нулевых и насчитывала более 50 членов. Начиная с 2004 года бандиты убили 60 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, чиновники, бизнесмены и другие. Среди наиболее резонансных преступлений — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, совершенные в 2008 году.
Гагиева в 2015 году задержали в Австрии, где он скрывался с поддельным болгарским паспортом. Два года спустя Верховный суд Вены одобрил его экстрадицию в Россию, которая состоялась 20 июня 2018 года.
18 февраля сообщалось, что обвиняемый в создании ОПГ Гагиев и 11 предполагаемых участников его банды отказались от рассмотрения уголовного дела судом присяжных. Подсудимые ранее настаивали на участии присяжных, но на предварительных слушаниях изменили свою позицию.
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Происшествия , Виталий Караев , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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