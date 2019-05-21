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Уфимского психотерапевта осудили за изнасилование девочки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Психотерапевта в Уфе осудили за изнасилование 16-летней пациентки во время сеанса лечения, сообщила пресс-служба СУ СК Башкирии.
По данным следствия, мать потерпевшей в 2016 году обратилась к психотерапевту как к высококвалифицированному специалисту в области подростковой психологии и психиатрии для лечения ее 16-летней дочери, сообщается на сайте СК.
Подсудимый напал на девочку, зная наверняка, что та находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивления, отмечает ведомство.
«С целью избежать уголовного преследования, он сообщил матери потерпевшей, что ее дочь страдает психическим расстройством, а также имеет склонность к фантазированию, поэтому не стоит доверять ее рассказам о сеансах психотерапии, поскольку она может рассказать о событиях, которые в действительности не происходили», — говорится в сообщении.
Психотерапевта признали виновным по ст. 131 и 132 УК («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Башкортостан , Уфа
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