В Красногорске задержали таксиста-грабителя

Полицейскими в Красногорске задержан таксист, подозреваемый в разбойном нападении на пассажира, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области . Задержан 27-летний мужчина. Он взял в качестве пассажира 24-летнего москвича на парковке торгового центра в Путилково. Злоумышленник должен был отвезти пассажира в Красногорск, но он остановил машину неподалеку от деревни Гольево и начал угрожать москвичу пистолетом. Таксист отобрал денежные средства и мобильный телефон, высадил пассажира и поехал по своим делам.

Полиция организовала план «Перехват» и задержала подозреваемого в его же автомобиле. У злоумышленника изъяли 5 мобильных телефонов, деньги и пистолет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Устанавливаются дополнительные преступные эпизоды с участием задержанного.