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В Красногорске задержали таксиста-грабителя 

Вести Подмосковья + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр из оперативной съемки
Полицейскими в Красногорске задержан таксист, подозреваемый в разбойном нападении на пассажира, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Задержан 27-летний мужчина. Он взял в качестве пассажира 24-летнего москвича на парковке торгового центра в Путилково. Злоумышленник должен был отвезти пассажира в Красногорск, но он остановил машину неподалеку от деревни Гольево и начал угрожать москвичу пистолетом. Таксист отобрал денежные средства и мобильный телефон, высадил пассажира и поехал по своим делам.
Полиция организовала план «Перехват» и задержала подозреваемого в его же автомобиле. У злоумышленника изъяли 5 мобильных телефонов, деньги и пистолет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Устанавливаются дополнительные преступные эпизоды с участием задержанного.
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Происшествия , Криминал , МВД , Красногорск , Московская область
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