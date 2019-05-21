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Мошенники заработали миллиард на ложных диагнозах пенсионерам 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Свыше 11 тысяч россиян пострадали от действий группы лжемедиков в различных субъектах федерации. По данным МВД, мошенникам удалось заработать на обмане 1 млрд рублей.
Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг, — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Ирину Волк.
По данным следствия, под руководством ранее судимого иностранца участники группы создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник для получения сверхприбыли.
Сотрудники подконтрольных основному подозреваемому call-центров убеждали пройти обследование. После этого не имеющие специального медицинского образования представители учреждений вводили пенсионеров в заблуждение о наличии у них заболеваний, требующих срочного и дорогостоящего лечения.
Потерпевших для оплаты фиктивных услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.
По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее 1 млрд рублей, — подчеркнула Ирина Волк.
В Москве, Петербурге и Чувашии, а также Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях проведено более 50 обысков, обнаружены и изъяты деньги, оргтехника, телефоны, носители информации и бухгалтерские документы. В следственные органы доставлены 25 человек.
Заведено уголовное дело о мошенничестве.
Как писал News.ru, житель Нового Уренгоя обратился в полицию после того, как воспользовался услугами «целительницы», объявление которой нашёл в Интернете. Она пообещала мужчине «бесконтактную очистку кармы», попросив за «процедуру» 1,5 млн рублей.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , РИА Новости , Чувашская Республика
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