Мошенники заработали миллиард на ложных диагнозах пенсионерам

Свыше 11 тысяч россиян пострадали от действий группы лжемедиков в различных субъектах федерации. По данным МВД, мошенникам удалось заработать на обмане 1 млрд рублей.

Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг, — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным следствия, под руководством ранее судимого иностранца участники группы создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник для получения сверхприбыли.

Сотрудники подконтрольных основному подозреваемому call-центров убеждали пройти обследование. После этого не имеющие специального медицинского образования представители учреждений вводили пенсионеров в заблуждение о наличии у них заболеваний, требующих срочного и дорогостоящего лечения.

Потерпевших для оплаты фиктивных услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.

По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее 1 млрд рублей, — подчеркнула Ирина Волк.

В Москве, Петербурге и Чувашии, а также Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях проведено более 50 обысков, обнаружены и изъяты деньги, оргтехника, телефоны, носители информации и бухгалтерские документы. В следственные органы доставлены 25 человек.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Как писал News.ru, житель Нового Уренгоя обратился в полицию после того, как воспользовался услугами «целительницы», объявление которой нашёл в Интернете. Она пообещала мужчине «бесконтактную очистку кармы», попросив за «процедуру» 1,5 млн рублей.