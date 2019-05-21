20 домов сгорело в деревне Киренского района

Крупный пожар уничтожил 20 домов в Киренском районе.

В понедельник около четырёх часов дня в диспетчерскую службу района позвонил староста деревни Сполошино и рассказал о возгорании, сообщили корреспонденту «АиФ-Иркутск» 21 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области . Добраться до горящей деревни возможно только по воде. Уже через полчаса из соседнего посёлка Петропавловск в 14 км от деревни на лодках приплыли пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтёров. На них и пришлась основная часть тушения. Добровольцы протянули стометровый пожарный рукав от реки Лена и стали бороться с огнём. До прибытия подмоги они отстояли у пламени два жилых дома, дизельную электростанцию и склад с горюче-смазочными материалами.

В половину восьмого на катере приплыла оперативно-следственная группа МЧС, полиции и следственного комитета , а также глава Петропавловского муниципального образования. С огнём общими усилиями боролись ещё несколько часов. К десяти вечера пламя удалось локализовать и только к половине двенадцатого — потушить. Последствия пожара окончательно устранили лишь ещё полчаса спустя.

Пожар уничтожил два жилых дома на площади 120 квадратных метров и ещё 18 пустующих на площади 630 квадратов. Пострадавших нет. Два погорельца временно остановились у соседей. Всего в Сполошино живут восемь человек в четырёх домах. Оперативно-следственная группа на месте устанавливает причину и виновников пожара. Основной версией пока остаётся короткое замыкание.