Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 домов сгорело в деревне Киренского района 

АиФ Иркутск 23 минуты назад
Фото: pixabay.com
Крупный пожар уничтожил 20 домов в Киренском районе.
В понедельник около четырёх часов дня в диспетчерскую службу района позвонил староста деревни Сполошино и рассказал о возгорании, сообщили корреспонденту «АиФ-Иркутск» 21 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Добраться до горящей деревни возможно только по воде. Уже через полчаса из соседнего посёлка Петропавловск в 14 км от деревни на лодках приплыли пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтёров. На них и пришлась основная часть тушения. Добровольцы протянули стометровый пожарный рукав от реки Лена и стали бороться с огнём. До прибытия подмоги они отстояли у пламени два жилых дома, дизельную электростанцию и склад с горюче-смазочными материалами.
В половину восьмого на катере приплыла оперативно-следственная группа МЧС, полиции и следственного комитета, а также глава Петропавловского муниципального образования. С огнём общими усилиями боролись ещё несколько часов. К десяти вечера пламя удалось локализовать и только к половине двенадцатого — потушить. Последствия пожара окончательно устранили лишь ещё полчаса спустя.
Пожар уничтожил два жилых дома на площади 120 квадратных метров и ещё 18 пустующих на площади 630 квадратов. Пострадавших нет. Два погорельца временно остановились у соседей. Всего в Сполошино живут восемь человек в четырёх домах. Оперативно-следственная группа на месте устанавливает причину и виновников пожара. Основной версией пока остаётся короткое замыкание.
АиФ Иркутск: последние новости
Депутат думы Нижнеудинска попался на пьяной езде без водительских прав Суды и пересуды. Чем закончится история с жильём для сирот в Бурятии? В интернете собирают деньги на телескопы для городов и поселков Приангарья
Комментарии
Происшествия , Пожары , МЧС , СКР , Аргументы и Факты , Иркутская Область , Киренск , Петропавловск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского205
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма143
«Не пускайте»: Украинцы призывают оставить РФ без ПАСЕ89
Депутатам Госдумы предрекли опасность61
Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске3
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение