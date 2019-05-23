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Столкновение банд в Мексике: девять человек погибли, четверо ранены 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: EPA
В Мексике в районе города Уруапан произошло столкновение двух противоборствующих преступных группировок. В результате боя погибли девять человек и получили ранения четверо. Такие данные СМИ сообщили представители генеральной прокуратуры штата Мичоакан.
Как уточняется, на месте битвы правоохранители обнаружили раненых тела погибших, а также крупнокалиберное оружие, официально находящееся в пользовании лишь армии Мексики.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства столкновения, сообщает РИА Новости.
В последнее время Мексику захлестнула волна преступности, вызванная в том числе противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. По итогам 2018 года министерство безопасности страны сообщало об убийстве более чем 33,34 тысячи человек. Данный показатель побил рекорд 2017 года — тогда было совершено 31,2 тысячи убийств.
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Происшествия , РИА Новости , Мексика , Уруапан
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