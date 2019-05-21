Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штурмовик морской пехоты разбился в США 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Mackenzie Gibson
В США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся Корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com.
Самолет упал в понедельник, 20 мая, у военного аэродрома Черри-Поинт — неподалеку от населенного пункта Хейвлок в штате Северная Каролина. Пилот успел катапультироваться, однако получил травмы и был доставлен в больницу.
Сообщений о разрушениях на земле или жертвах среди гражданского населения не поступало. Место крушения оцеплено военными. Причина произошедшего расследуется. Портал отмечает, что представители корпуса не пояснили, в каких условиях упал самолет, а также какое задание выполнял его экипаж.
Military.com отмечает, что в 2018 году Военно-морские силы США и Корпус морской пехоты приостанавливали полеты AV-8B Harrier в Джибути, где располагается единственная постоянная американская база в Африке. Это произошло после крушения штурмовика при взлете.
17 мая 2019-го истребитель F-16 Национальной гвардии штата Южная Дакота потерпел крушение во время учебного полета в штате Калифорния. Самолет пробил крышу склада неподалеку от авиабазы и остановился среди коробок. Летчику удалось вовремя катапультироваться. Причиной произошедшего назвали отказ гидравлической системы.
Последние новости
Порошенко обвинили в госизмене Путин помиловал осужденную 1935 года рождения Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Комментарии
Происшествия , Армия , Катастрофы , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ307
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского254
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма209
В московской «Пятёрочке» нашли труп1
Будет только хуже: что ждет москвичей
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение