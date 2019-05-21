Штурмовик морской пехоты разбился в США

США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся Корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com.

Самолет упал в понедельник, 20 мая, у военного аэродрома Черри-Поинт — неподалеку от населенного пункта Хейвлок в штате Северная Каролина. Пилот успел катапультироваться, однако получил травмы и был доставлен в больницу.

Сообщений о разрушениях на земле или жертвах среди гражданского населения не поступало. Место крушения оцеплено военными. Причина произошедшего расследуется. Портал отмечает, что представители корпуса не пояснили, в каких условиях упал самолет, а также какое задание выполнял его экипаж.

Military.com отмечает, что в 2018 году Военно-морские силы США и Корпус морской пехоты приостанавливали полеты AV-8B Harrier в Джибути, где располагается единственная постоянная американская база в Африке. Это произошло после крушения штурмовика при взлете.

17 мая 2019-го истребитель F-16 Национальной гвардии штата Южная Дакота потерпел крушение во время учебного полета в штате Калифорния. Самолет пробил крышу склада неподалеку от авиабазы и остановился среди коробок. Летчику удалось вовремя катапультироваться. Причиной произошедшего назвали отказ гидравлической системы.