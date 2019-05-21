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Экс-министр Абызов похвалил СИЗО 

Газета.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что экс-министр открытого правительства Михаил Абызов, в настоящее время находящийся в столичном СИЗО "Лефортово", благодарен сотрудникам изолятора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.
По словам Меркачевой, Абызов ни на что не жалуется, "все хвалит".
"Возможно, он думает, лучше не сопротивляться той системе, которая тебя сейчас подавила и от нее зависит твоя жизнь", — сказала Меркачева.
Она добавила, что в "Лефортово" условия содержания лучше, чем в других изоляторах.
Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест экс-министру Абызову.
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Происшествия , Ева Меркачева , Абызов Михаил Анатольевич , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Москва
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