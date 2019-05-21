Экс-министр Абызов похвалил СИЗО 

Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что экс-министр открытого правительства Михаил Абызов, в настоящее время находящийся в столичном СИЗО "Лефортово", благодарен сотрудникам изолятора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.
По словам Меркачевой, Абызов ни на что не жалуется, "все хвалит".
"Возможно, он думает, лучше не сопротивляться той системе, которая тебя сейчас подавила и от нее зависит твоя жизнь", — сказала Меркачева.
Она добавила, что в "Лефортово" условия содержания лучше, чем в других изоляторах.
Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест экс-министру Абызову.