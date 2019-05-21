Суд продлил арест троим фигурантам дела Абызова

Они обвиняются в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Перед началом заседания фигуранты знакомились с материалами дела. В суде адвокаты предоставили характеристику своих подзащитных.

Известно, что Сергею Ильичева по началу удавалось скрываться от следствия. поначалу удалось скрыться от следствия. Адвокат сообщил суду, что он вернулся добровольно, как только узнал о возбуждении против него возбудили уголовного дела. Также защита предоставила справку о болезни его матери.

Ходатайство о продлении ареста Михаила Абызова будет рассмотрено 23 мая. Он обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и организации преступной группировки, сообщает РИА Новости.