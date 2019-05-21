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Суд продлил арест троим фигурантам дела Абызова 

Вечерняя Москва + ещё 14 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест трех фигурантов дела Михаила Абызова. Речь идет о бывшем гендиректоре российской бизнес-группы «Ру-Ком» Николая Степанова, председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова, бывшем гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева.
Они обвиняются в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Перед началом заседания фигуранты знакомились с материалами дела. В суде адвокаты предоставили характеристику своих подзащитных.
Известно, что Сергею Ильичева по началу удавалось скрываться от следствия. поначалу удалось скрыться от следствия. Адвокат сообщил суду, что он вернулся добровольно, как только узнал о возбуждении против него возбудили уголовного дела. Также защита предоставила справку о болезни его матери.
Ходатайство о продлении ареста Михаила Абызова будет рассмотрено 23 мая. Он обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и организации преступной группировки, сообщает РИА Новости.
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Комментарии
Происшествия , Александр Пелипасов , Николай Степанов , Сергей Ильичев , Абызов Михаил Анатольевич , РИА Новости , Москва
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