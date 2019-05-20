Мужчина пытался взобраться на Эйфелеву башню 

С Эйфелевой башни в понедельник эвакуировали всех туристов. Причиной экстренной ситуации стал поступок неизвестного мужчины, который пытался взобраться на знаменитый монумент. Район, где находится одна из главных достопримечательностей столицы Франции, был оцеплен. Инцидент сняли на камеру очевидцы: на кадрах видно, как человек карабкается по второму ярусу строения. По некоторым сведениям, он провел на башне не менее четырех часов, добравшись по конструкции до верхней смотровой площадки. На место были вызваны пожарные и полиция, мотивы нарушителя устанавливаются. Печальный факт: символ Парижа, несколько дней назад отметивший свое 130-летие, является популярным местом среди самоубийц. Последний случай был зафиксирован в июне 2012 года.