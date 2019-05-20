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Стали известны подробности взрыва на АЗС в Серпухове. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое рабочих, проводивших сварочные работы на автозаправочной станции в Серпухове, погибли 20 мая в результате взрыва паров бензина в пустой емкости для хранения топлива. Еще один человек получил ранения в результате несчастного случая. «360» приводит подробности произошедшего.
Судя по кадрам с места событий, взрыв имел достаточную силу, чтобы разорвать расположенную под землей цистерну для топлива. Осколки цементной стяжки, прикрывавшей емкость, разбросаны на значительное расстояние. Один из них, похоже, задел крышу расположенного поблизости кафе. Крупные обломки лежат рядом, края образовавшейся ямы загнуты наружу.
По предварительной информации, пары бензина взорвались из-за нагрева, вызванного работой газосварочного оборудования. Пожар при этом не возник.
По словам очевидца событий, рядом с местом происшествия стоял автобус. Проводивший работы рабочий «отлетел от взрыва, пробил в автобусе крышу и очутился в салоне». Мужчина погиб.
Двух других взрывной волной отбросило за стоящие рядом гаражи.
«А двое там, за этими гаражами»,
— показал он рукой в сторону строений, расположенных примерно в десяти метрах от заправочной станции.
Очевидец отметил, что звук взрыва было слышно в соседнем магазине.
По данным спасателей, сообщение об инциденте поступило в 16:10. Последствия взрыва ликвидировали 35 человек и 10 единиц техники.
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Происшествия , Серпухов
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