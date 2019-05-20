Оставленную в поликлинике девочку передадут представителям соцзащиты

Оставленную в столичной поликлинике девочку после выписки из больницы временно поместят в учреждение социальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки. Девочку ежедневно навещают представители соцзащиты и психолог. Физическое состояние ребенка соответствует возрасту. Она легко идет на контакт с людьми, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что женщину, бросившую свою двухлетнюю дочь в поликлинике, отпустили из зала суда.